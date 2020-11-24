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Найдено вещество, которое не дает COVID-19 проникнуть внутрь 

Даня Виттиг 4 часа назад
Найдено вещество, блокирующее проникновение COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Женевы в Швейцарии нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки вируса COVID-19. Об этом сообщает Chemical Science.
Для проникновения внутрь клеток вирусы используют клеточное поглощение, где атом кислорода заменен на атом серы. Соединения серы присутствуют на мембране эукариотических клеток, бактерий и оболочке вирусов. Взаимодействие между тиолами и сульфидами запускает процесс, позволяющий субстрату проникнуть внутрь клетки через слияние либо через прямой перенос сквозь мембрану.
ВИЧ и токсины дифтерийной палочки попадают в клетки благодаря тиолам. Однако участие серосодержащих веществ в клеточном поглощении до сих пор считалось спорным.
Исследователи провели поиск потенциальных ингибиторов, которые могли бы оказаться полезными против пандемического коронавируса. Тесты показали, что один из ингибиторов может заблокировать проникновение вируса в клетки.
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