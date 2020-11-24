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Российские ученые нашли клеточный иммунитет у не болевших коронавирусом 

Vse42.ru и ещё 2 4 часа назад
Выяснилось, что иммунитет к ковиду есть у не болевших
Фото: Lenta.ru
Ученые из России провели исследование, благодаря которому смогли определить, что клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции может появиться не только у людей, которые переболели COVID-19.
Подчеркивается, что специалисты весной текущего года взяли образцы крови людей, которые не болели коронавирусом, и увидели, что в полученных материалах было больше T-клеток, которые узнают вирус, чем в клетках крови, взятых у добровольцев до распространения COVID-19.
В связи с этим эксперты считают, что люди, которые не переносили вирус, все равно каким-то образом с ним сталкивались. Предполагается, что таким образом может сказываться бессимптомное течение заболевания, сообщают "Известия".

— Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года, — отметила одна из ученых.

За всей актуальной информацией о распространении коронавирусной инфекции можете следить в специальном разделе на нашем сайте.
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Комментарии 1
Коронавирус , газета "Известия"
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