Выяснилось, что иммунитет к ковиду есть у не болевших

Ученые из России провели исследование, благодаря которому смогли определить, что клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции может появиться не только у людей, которые переболели COVID-19.

Подчеркивается, что специалисты весной текущего года взяли образцы крови людей, которые не болели коронавирусом, и увидели, что в полученных материалах было больше T-клеток, которые узнают вирус, чем в клетках крови, взятых у добровольцев до распространения COVID-19.

В связи с этим эксперты считают, что люди, которые не переносили вирус, все равно каким-то образом с ним сталкивались. Предполагается, что таким образом может сказываться бессимптомное течение заболевания, сообщают "Известия".

— Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года, — отметила одна из ученых.