Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач назвала смертельно опасный синдром при коронавирусе 

Lenta.ru 3 часа назад
Назван смертельно опасный синдром при коронавирусе
Фото: Lenta.ru
Пациенты с лишним весом нередко могут страдать смертельно опасным при COVID-19 нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания. Из-за него коронавирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме, рассказала «Ленте.ру» врач-сомнолог, ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарья Лебедева.
По ее словам, если зараженные коронавирусом пациенты с синдромом апноэ не проходят терапию с помощью респираторной поддержки (СИПАП терапию), то они имеют более высокие шансы попасть в реанимацию.

«Если диагноз нарушения сна подтверждается, то пациенты [с коронавирусом], лежа в обычной палате, а не в реанимации, спят с масками. То есть, мы делаем раннюю профилактику осложнений, чтобы пациенты не попали в реанимацию, и все не закончилось плачевно. Дело в том, что пациенты с ожирением часто не выкарабкиваются после ИВЛ и умирают», — рассказала специалист.

Врач-сомнолог также привела пример из своей практики, когда у пациентки с коронавирусом кислородная терапия не приносила ожидаемых результатов из-за синдрома апноэ.

«Это не лечение. Днем вроде бы все нормально, но ночью у человека все равно будут циклические падения уровня кислорода — например, 30 раз в час и больше, — что, конечно, негативно сказывается на качестве терапии в целом», — резюмировала собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось о причине большей уязвимости мужчин перед COVID-19. Эндокринолог Зухра Павлова подтвердила, что, по статистике, мужчины болеют им чаще, причиной чему может быть наличие в тканях мужских репродуктивных органов рецепторов ACE2, с помощью которого коронавирус попадает в клетку.
Видео дня. 5 признаков, что вам не хватает железа
Последние новости
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе
Комментарии
Коронавирус , Дарья Лебедева , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение