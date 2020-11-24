Назван смертельно опасный синдром при коронавирусе

Пациенты с лишним весом нередко могут страдать смертельно опасным при COVID-19 нарушением сна — синдромом апноэ с остановками дыхания. Из-за него коронавирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме, рассказала «Ленте.ру» врач-сомнолог, ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России Дарья Лебедева

По ее словам, если зараженные коронавирусом пациенты с синдромом апноэ не проходят терапию с помощью респираторной поддержки (СИПАП терапию), то они имеют более высокие шансы попасть в реанимацию.

«Если диагноз нарушения сна подтверждается, то пациенты [с коронавирусом], лежа в обычной палате, а не в реанимации, спят с масками. То есть, мы делаем раннюю профилактику осложнений, чтобы пациенты не попали в реанимацию, и все не закончилось плачевно. Дело в том, что пациенты с ожирением часто не выкарабкиваются после ИВЛ и умирают», — рассказала специалист.

Врач-сомнолог также привела пример из своей практики, когда у пациентки с коронавирусом кислородная терапия не приносила ожидаемых результатов из-за синдрома апноэ.

«Это не лечение. Днем вроде бы все нормально, но ночью у человека все равно будут циклические падения уровня кислорода — например, 30 раз в час и больше, — что, конечно, негативно сказывается на качестве терапии в целом», — резюмировала собеседница «Ленты.ру».