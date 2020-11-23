Названы категории россиян, чаще заражающихся COVID 

Так, по её словам, чаще всего заболевание передаётся среди людей старше 60 лет, но в то же время крайне высокие показатели отмечаются среди россиян от 30 до 49 лет.

Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих, — приводит слова Поповой KP.RU.

Также она сообщила, что врачи опрашивают всех заболевших и в 85% люди признаются, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки.