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Названы категории россиян, чаще заражающихся COVID 

News.ru 2 часа назад
Названы категории россиян, чаще заражающихся COVID
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории россиян, которые чаще других заражаются коронавирусом.
Так, по её словам, чаще всего заболевание передаётся среди людей старше 60 лет, но в то же время крайне высокие показатели отмечаются среди россиян от 30 до 49 лет.
Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих, — приводит слова Поповой KP.RU.
Также она сообщила, что врачи опрашивают всех заболевших и в 85% люди признаются, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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