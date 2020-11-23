Назван единственный способ избежать COVID-19 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом. Единственный способ противостоять COVID-19 доктор назвал в ролике на своем YouTube -канале.

По словам Комаровского, спасти от заражения может только вакцинация. Однако врач заметил, что на сегодняшний день в перспективе нет надежной, безопасной и доступной всем вакцины.

Телеведущий также объяснил, что профилактический прием витаминов не спасет потенциальную жертву от COVID-19. «Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С — это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть», — сказал Комаровский.

Он пояснил, что врачи действительно могут советовать их пациентам, но только тем, у кого дефицит витаминов. Эти меры позволят болезни протекать в более легкой форме.

«Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь (…) и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи», — добавил Комаровский.

Доктор заключил, что для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо дышать чистым прохладным воздухом с «нормальным уровнем влажности» (40-60 процентов). Также необходимо увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и потреблять много жидкости. Но если человек 15 минут находится в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, ему ничто не поможет спастись от заражения, заключил врач.