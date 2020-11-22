Российскую вакцину сделают дешевле американской

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» станет намного дешевле американских аналогов — вакцин Pfizer и Moderna. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте, посвященном российскому препарату.

Ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл стоимость готовящейся вакцины от коронавируса. По его словам, цена одной дозы составит для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа.

О регистрации «Спутник V» Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи стала первой в мире вакциной от COVID-19. Ранее в ноябре разработчики подали заявку на ее сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».