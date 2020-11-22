В Китае обнаружили коронавирус на продуктах из РФ

Китайские власти обнаружили коронавирус на внешней упаковке продуктов, которые доставили на юг страны из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты местного центра по контролю и профилактике заболеваний в ходе проверки импортированных товаров выявили вирус на российских замороженных куриных ножках. Власти города немедленно опечатали склады с зараженными товарами и провели дезинфекцию. Отмечается, что никто из тех, кто контактировал с продукцией в Китае, не заразился.

Ранее власти Китая ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса, выявленных там. В частности, в городе запретили массовые мероприятия и собрания, закрыли развлекательные заведения, школы и детские сады. Временно приостановлено железнодорожное сообщение. Городские власти сообщили о планах провести массовое тестирование.