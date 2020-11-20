Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Стопкоронавирус.рф

Спустя 8 месяцев COVID-19 добрался до последнего чистого места на планете 

TURIZM.RU 20 ноября 2020
COVID-19 добрался до последнего чистого места в мире
Фото: depositphotos.com
Государство Вануату, состоящее из 80 островов примерно в 2 000 км от побережья Австралии, зафиксировало свой первый случай заболевания коронавирусом на прошлой неделе. Источником оказался 23-летний мужчина, недавно вернувшийся из США. Признаки COVID-19 проявились, когда он уже находился на обязательном карантине. Вануату — страна с населением всего в 300 000 человек — после этого ужесточила тотальную изоляцию по прибытии, ограничила въезд и выезд из столицы Порт-Вилы.
Начались проверки всех, кто контактировал с больным в последнее время.
Примерно в 2 500 км от Вануату расположены Маршалловы Острова. Власти сообщили о первых двух случаях заболевания COVID-19. «Виновники» уже установлены. Ими оказались рабочие с Гавайев.
Инфекция не обошла стороной и Соломоновы острова. Выяснилось, что вирус привез в страну студент, возвращавшийся с Филиппин репатриационным рейсом.
На Самоа турист, летевший из Европы через Новую Зеландию, накануне сдал положительный тест на COVID-19. Второй тест оказался отрицательным, тем не менее, мужчина остается в изоляции.
Эти тихоокеанские островные государства стали одними из последних в мире, кому до сих пор удавалось избежать коронавируса. Они предусмотрительно закрылись в марте, чтобы не допустить проникновения и распространения инфекции.
Власти Вануату даже дошли до того, что запретили оказывать помощь иностранным рабочим после разрушительного шторма в апреле.
Всего в южной части Тихого океана подтверждено менее 20 000 случаев заболевания коронавирусом, тогда как во всем мире число заболевших превысило 55 миллионов. Больше всего пострадали остров Гуам и Французская Полинезия. Сообщалось также о вспышках инфекции на Северных Марианских островах и в Новой Каледонии.
Независимое государство Фиджи сообщает о 35 случаях заболевания коронавирусом при двух летальных исходах.
Видео дня. Природные средства, разжижающие кровь
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение