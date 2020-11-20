COVID-19 добрался до последнего чистого места в мире

Государство Вануату, состоящее из 80 островов примерно в 2 000 км от побережья Австралии, зафиксировало свой первый случай заболевания коронавирусом на прошлой неделе. Источником оказался 23-летний мужчина, недавно вернувшийся из США. Признаки COVID-19 проявились, когда он уже находился на обязательном карантине. Вануату — страна с населением всего в 300 000 человек — после этого ужесточила тотальную изоляцию по прибытии, ограничила въезд и выезд из столицы Порт-Вилы.

Начались проверки всех, кто контактировал с больным в последнее время.

Примерно в 2 500 км от Вануату расположены Маршалловы Острова. Власти сообщили о первых двух случаях заболевания COVID-19. «Виновники» уже установлены. Ими оказались рабочие с Гавайев.

Инфекция не обошла стороной и Соломоновы острова. Выяснилось, что вирус привез в страну студент, возвращавшийся с Филиппин репатриационным рейсом.

На Самоа турист, летевший из Европы через Новую Зеландию, накануне сдал положительный тест на COVID-19. Второй тест оказался отрицательным, тем не менее, мужчина остается в изоляции.

Эти тихоокеанские островные государства стали одними из последних в мире, кому до сих пор удавалось избежать коронавируса. Они предусмотрительно закрылись в марте, чтобы не допустить проникновения и распространения инфекции.

Власти Вануату даже дошли до того, что запретили оказывать помощь иностранным рабочим после разрушительного шторма в апреле.

Всего в южной части Тихого океана подтверждено менее 20 000 случаев заболевания коронавирусом, тогда как во всем мире число заболевших превысило 55 миллионов. Больше всего пострадали остров Гуам и Французская Полинезия. Сообщалось также о вспышках инфекции на Северных Марианских островах и в Новой Каледонии.

Независимое государство Фиджи сообщает о 35 случаях заболевания коронавирусом при двух летальных исходах.