«Кашель такой, что приходилось памперсы надевать»

За все время пандемии в России зафиксировали более двух миллионов случаев COVID-19. Жители страны, перенесшие коронавирус, рассказали в Facebook, как у них протекало заболевание. "Рамблер" делится их историями.

Многие написали, что симптомы заболевания не спутаешь с обычной простудой:

"Таких ощущений не было ни при гриппе, ни при ОРВИ. Температура была половину дня, вечернюю, в первый день, и пару-тройку часов на следующий. Потом упала и не поднималась выше 36,1, в основном 35,7-35,8. […] Из прочего: первые дни легкая диарея, дискомфорт в груди, сухой кашель. Вкус и обоняние полностью не исчезали, притупились" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Медик, переболевшая коронавирусом, рассказала, что у нее тоже не пропали запахи, но "извратился" вкус:

"Обычная вода казалась такой гадкой, что я сначала грешила на водопровод. Но вода из супермаркета оказалась такой же противной. […] Была слабость и апатия, усилием воли поднимала себя для дыхательной гимнастики. И ощущение от этой болячки такое, как будто я завязла в липкой паутине".

Мужчина в почти 60-летнем возрасте поделился, что дважды переболел коронавирусом: в апреле и в марте. У него COVID-19 сопровождался странным симптомом:

"На запястьях было огрубление кожи с темно-коричневым оттенком как при ожоге".

У некоторых из-за коронавируса были боли в мышцах:

"У мужа, а потом и у меня была температура 38.3-38.5, но сбивалась легко. Слабость, спали подолгу или просто отлеживались. Были несколько дней боли а мышцах-икры. Примерно через неделю-полное исчезновение обоняния при отсутствии насморка, отека слизистой или любого затруднения дыхания".

Одна из россиянок призналась, что лечилась сама по рекомендациям брата подруги, который работает врачом. Симптомы были похожи на коронавирус, но ей поставили диагноз "ангина".