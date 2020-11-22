«Кашель такой, что приходилось памперсы надевать»

"Таких ощущений не было ни при гриппе, ни при ОРВИ. Температура была половину дня, вечернюю, в первый день, и пару-тройку часов на следующий. Потом упала и не поднималась выше 36,1, в основном 35,7-35,8. […] Из прочего: первые дни легкая диарея, дискомфорт в груди, сухой кашель. Вкус и обоняние полностью не исчезали, притупились" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
"Обычная вода казалась такой гадкой, что я сначала грешила на водопровод. Но вода из супермаркета оказалась такой же противной. […] Была слабость и апатия, усилием воли поднимала себя для дыхательной гимнастики. И ощущение от этой болячки такое, как будто я завязла в липкой паутине".
"На запястьях было огрубление кожи с темно-коричневым оттенком как при ожоге".
"У мужа, а потом и у меня была температура 38.3-38.5, но сбивалась легко. Слабость, спали подолгу или просто отлеживались. Были несколько дней боли а мышцах-икры. Примерно через неделю-полное исчезновение обоняния при отсутствии насморка, отека слизистой или любого затруднения дыхания".
"Кашель был такой, что приходилось памперсы надевать! Мышцы не держали ничего. Ощущение высокой температуры при 36.9. Сон— не сон-пронесон. Вырубали в любое время суток. Из запахов хорошо слышала "грязные, потные, вонючие носки" (соседа после работы). Больше ничего. Скорая посоветовала больше пить и лежать. Слабость дикая".