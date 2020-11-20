Названа цена американской вакцины от коронавируса

Журналисты агентства подсчитали, что стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро. Представитель ЕК комментировать условия контрактов отказался, BioNTech также не комментирует информацию.

Представители Pfizer отметили, что сделка с ЕС — самый крупный контракт компании на поставку препарата. Американские разработчики отметили, что для расчета цены поставок в ЕС была использована сложная формула, основанная на объеме и сроках. Сумму контракта в компании не раскрыли.

Ранее компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Компания намерена в ближайшее время подать заявку на регистрацию.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.