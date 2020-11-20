Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названа примерная стоимость американской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Названа цена американской вакцины от коронавируса
Фото: Pfizer / Reuters
Для стран Евросоюза (ЕС) примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу. Цену назвал чиновник ЕС, участвовавший в переговорах о поставках, сообщает Reuters.
Журналисты агентства подсчитали, что стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которые заявляла глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро. Представитель ЕК комментировать условия контрактов отказался, BioNTech также не комментирует информацию.
Представители Pfizer отметили, что сделка с ЕС — самый крупный контракт компании на поставку препарата. Американские разработчики отметили, что для расчета цены поставок в ЕС была использована сложная формула, основанная на объеме и сроках. Сумму контракта в компании не раскрыли.
Ранее компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Компания намерена в ближайшее время подать заявку на регистрацию.
В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.
Ранее производители отечественной вакцины от коронавируса подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Пока организация не высказалась в пользу какой-либо вакцины против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, а затем на международном уровне.
Видео дня. Природные средства, разжижающие кровь
Последние новости
Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи
Комментарии
Коронавирус , Владимир Путин , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , Pfizer , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение