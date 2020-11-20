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Какие вещи дезинфицировать, чтоб избежать заражения коронавирусом 

Мира Маркина 3 часа назад
Какие вещи дезинфицировать, чтоб не заразиться COVID-19
Фото: depositphotos.com
Вторая волна пандемии COVID-19 оказалась в разы серьезней, чем первая. Ежедневно в мире устанавливаются новые рекорды по числу зараженных, из-за чего вопрос о том, как обезопасить себя, вновь стал крайне актуален. В частности люди интересуются, какие вещи следует дезинфицировать, чтоб минимизировать риски заражения коронавирусом. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Смартфон

Эксперты уже не единожды говорили о том, что на наших девайсах подчас скапливается куда больше бактерий и вирусов, чем на сидении унитаза. Это касается как телефонов, так и клавиатуры. Особенно, если вы пользуетесь компьютером не в одиночку.

Дверные ручки

Ручки, а также выключатели следует регулярно очищать дезинфицирующими салфетками. По словам Джозефа Айзенберга, профессора эпидемиологии из Мичиганского университета, заразиться, прикоснувшись к грязной поверхности, более, чем реально.

Кнопка слива в туалете

Эту вещь каждый из членов семьи трогает несколько раз в день, предварительно не помыв руки. Не стоит искушать судьбу, продезинфицируйте и ее тоже. По крайней мере так советует делать Крисси Вудс, эпидемиолог и специалист по профилактике инфекций из Нью-Йорка.
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