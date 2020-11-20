Отмечен новый антирекорд заражений COVID-19 в России

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За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни.

Также зафиксирован 461 летальный исход, полностью выздоровели 24 758 человек.

Лидерами по городам стала Москва с числм 6900 заболевших, Петербург с результатом в 2394 заражения.

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.