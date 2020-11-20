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Стопкоронавирус.рф

В России отмечен очередной антирекорд заражений COVID-19 

Даня Виттиг 4 часа назад
Отмечен новый антирекорд заражений COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни.
Также зафиксирован 461 летальный исход, полностью выздоровели 24 758 человек.
Лидерами по городам стала Москва с числм 6900 заболевших, Петербург с результатом в 2394 заражения.
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о необычном свойстве коронавируса.
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