Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии

Актриса Елена Ксенофонтова сообщила в своем Instagram, что ее в срочном порядке госпитализировали.

На протяжении двух недель звезда занималась самолечением дома, пока ей резко не стало хуже. Выяснилось, что у нее сильное поражение легких — примерно тридцать процентов. Дышать она может только с помощью кислородной маски.

Актриса сообщила, ей поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус был отрицательным, но Ксенофонтова не сомневается, что подхватила именно его.

«За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты».

Елена Ксенофонтова также извинилась перед жителями Казани. В столице Татарстана должен был состояться ее творческий вечер. К сожалению, его пришлось перенести на неопределенный срок.