Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Елена Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии 

Даня Виттиг 18 минут назад
Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии
Фото: @elena_ksenofontova_official
Актриса Елена Ксенофонтова сообщила в своем Instagram, что ее в срочном порядке госпитализировали.
На протяжении двух недель звезда занималась самолечением дома, пока ей резко не стало хуже. Выяснилось, что у нее сильное поражение легких — примерно тридцать процентов. Дышать она может только с помощью кислородной маски.
Актриса сообщила, ей поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус был отрицательным, но Ксенофонтова не сомневается, что подхватила именно его.

«За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты».

Елена Ксенофонтова также извинилась перед жителями Казани. В столице Татарстана должен был состояться ее творческий вечер. К сожалению, его пришлось перенести на неопределенный срок.
Ранее "Рамблер" сообщал о четырех ранних симптомах коронавируса.
Видео дня. Природные средства, разжижающие кровь
Комментарии 4
Коронавирус , Елена Ксенофонтова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение