Врач «разнес» любимый способ защиты россиян от COVID-19

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, нельзя назвать лечением.
«Скорее, это больше вера и самообман. Даже если мы берем для сравнения эффект иммуномодуляторов — я считаю, он более ощутим, чем от этих настоек. А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь».
Нарколог объяснил, что некоторые растения способствуют повышению иммунитета, но рассчитать в какой дозе необходимо употреблять, приготовленные на их основе настойки, невозможно.
«Реально рекомендовать настойки в качестве какого-то лечебного инструмента — это шарлатанство», — заключил эксперт.
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