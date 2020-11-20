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Стопкоронавирус.рф

Врач раскритиковал известный способ защиты от коронавируса 

Даня Виттиг 2 часа назад
Врач «разнес» любимый способ защиты россиян от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, нельзя назвать лечением.

«Скорее, это больше вера и самообман. Даже если мы берем для сравнения эффект иммуномодуляторов — я считаю, он более ощутим, чем от этих настоек. А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь».

Нарколог объяснил, что некоторые растения способствуют повышению иммунитета, но рассчитать в какой дозе необходимо употреблять, приготовленные на их основе настойки, невозможно.

«Реально рекомендовать настойки в качестве какого-то лечебного инструмента — это шарлатанство», — заключил эксперт.

Ранее "Рамблер" сообщал, как меняется лицо алкоголика после отказал от употребления.
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Коронавирус , Руслан Исаев
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