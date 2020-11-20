ВОЗ рекомендует отказаться от лекарства при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о препарате, который не прошел международную проверку.
Эксперты не рекомендуют использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Ремдесивир «не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания», отметили в организации.
Дело в том, что доказательств, демонстрирующих, что препарат облегчает симптомы, нет. В мире ремдесивир используют в качестве потенциально эффективного средства, однако его роль в клинической практике «остается неопределенной».
Последние испытания с участием более семи тысяч пациентов показали, что препарат не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.
Ранее "Рамблер" сообщал, кто реже заражается коронавирусом.