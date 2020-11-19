"При разговоре о действиях на случай неудачного развития событий пациенты соглашаются на все, включая непрямой массаж сердца в случае его остановки, но отказываются от ИВЛ. Эти пациенты в сознании и их когнитивные способности не нарушены. Они просто уверены, что при ковид-19 ИВЛ равняется приговору. Их не переубедить…".
"Весенний этап эпидемии сопровождался двумя великими битвами. Гидроксихлорохин и ИВЛ. Первая скорее смешная, с весьма забавными и в чем-то нелепыми персонажами. […] Ситуация с ИВЛ же была изначально зловещей. […] Интересно, что о вреде ИВЛ знали и вред этот изучали с восьмидесятых годов, но что знал обыватель о тактиках защитного вентилирования до этой эпидемии? Рискну предположить, что немного. А что знали об альтернативных тактиках лечения задыхающихся пациентов? Вероятно, и того меньше ", — написал медик.
"Даже в хорошие времена отбор пациентов на ЭКМО жестче, чем студентов в университеты Лиги Плюща".
"Уходя с ковид-19 в анамнезе, назад не возвращался практически никто. Да и откуда было возвращаться. Остановки сердца происходили чаще всего на максимальной кислородной поддержке в результате гипоксии. Или в результате быстротекущего миокардита с падением функции сердца и кардиогенным шоком. При удачном стечении обстоятельств из-за аритмий, которые иногда удавалось купировать".