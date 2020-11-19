«Назад не возвращался практически никто»

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в одной из больниц Нью-Йорка, рассказал об отказе пациентов с коронавирусом от искусственной вентиляции легких. Об этом он написал на своей странице в Facebook, где еще с начала пандемии активно комментирует ситуацию с COVID-19. Подробнее — в материале "Рамблера".

По рассказу медика, "второй виток эпидемии" в городе пока не развернулся в полной мере, однако пациенты с коронавирусом есть, и в сравнении с первой волной они стали более "автономны" относительно их лечения. Многие не соглашаются на искусственную вентиляцию легких, так как думают, что это небезопасно:

"При разговоре о действиях на случай неудачного развития событий пациенты соглашаются на все, включая непрямой массаж сердца в случае его остановки, но отказываются от ИВЛ. Эти пациенты в сознании и их когнитивные способности не нарушены. Они просто уверены, что при ковид-19 ИВЛ равняется приговору. Их не переубедить…".

Врач вспомнил ситуацию с ИВЛ в начале пандемии. По его словам, тогда развернулась активная кампания против данной процедуры: о ее вреде писали в научных статьях, СМИ и социальных сетях.

"Весенний этап эпидемии сопровождался двумя великими битвами. Гидроксихлорохин и ИВЛ. Первая скорее смешная, с весьма забавными и в чем-то нелепыми персонажами. […] Ситуация с ИВЛ же была изначально зловещей. […] Интересно, что о вреде ИВЛ знали и вред этот изучали с восьмидесятых годов, но что знал обыватель о тактиках защитного вентилирования до этой эпидемии? Рискну предположить, что немного. А что знали об альтернативных тактиках лечения задыхающихся пациентов? Вероятно, и того меньше ", — написал медик.

Как отметил Евгений Пинелис, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) при коронавирусе немного выигрывает вентиляцию легких, однако таких аппаратов мало:

"Даже в хорошие времена отбор пациентов на ЭКМО жестче, чем студентов в университеты Лиги Плюща".

Кроме того, медик рассказал про результаты сердечно-легочной реанимации пациентов с COVID-19 в больницах. По его словам, они были "ужасными":