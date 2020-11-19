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«Врачи заболевали десятками»: медик рассказал, как перенес COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Врачи и медсестры заболевали десятками»
Фото: globallookpress.com
Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ имени Бурденко Алексей Федоров на своей странице в Facebook рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. "Рамблер" делится его историей.
По словам врача, с самого начала пандемии он всегда носил респиратор, обрабатывал руки антисептиком, старался соблюдать дистанцию и перестал ездить на общественном транспорте. Медик опасался заболеть, так как тогда еще никто не знал, как лечить COVID-19. Некоторые его коллеги, будучи в молодом возрасте, перенесли заболевание в тяжелой форме: "с массивным поражением легких, зависимостью от кислорода, переводом в реанимацию".

"За это время было десятки, а скорее всего сотни контактов с пациентами, инфицированными ковидом. Основная задача лично для меня была не заболеть в первую волну, когда совершенно отсутствовало понимание, как правильно лечить новую болезнь" (орфография и пунктуация автора сохранены), — рассказал Алексей Федоров.

Врач поделился, что к концу октября непереболевших коронавирусом медработников было не больше десяти процентов:

"В начале октября мы все столкнулись с настоящим цунами — врачи и медсестры заболевали десятками, практически каждый второй пациент в отделении рано или поздно выдавал положительный мазок и почти сразу начинал температурить. Целыми семьями болели друзья".

Тогда заболел и он. Сначала у медика начало закладывать уши, ломило тело, был легкий озноб. Через несколько дней у него резко пропало обоняние и поднялась небольшая температура:

"Во время ужина внезапно осознал — не понимаю, что ем. Рыба отныне совершенно не имела вкуса, казалось, что пережевываешь вату. Открыл понюхать коньяк — ничего. Туалетная вода, кофе, бытовая химия, наконец нашатырь — по нулям. И ведь еще три часа назад я отчетливо ощущал аромат банана".

Еще к симптомам болезни добавились бессонница и сильные мышечные боли:

"Я не волновался, не переживал, просто тупо не мог заснуть. Спал за все время от силы 15 минут. И это при том, что температура быстро опустилась до 36,2. […] Миалгии бывали у меня и раньше, при гриппе или ОРВИ, но здесь они необычные — избирательные и въедливые, словно зубная боль".

В одних из дней у врача появились проблемы с кишечником: вздутие, спазматические боли и диарея. Странным проявлением болезни стали "апатия, нежелание вставать с кровати и депрессия".

"Вставать было тяжело и совсем не хотелось. Болела голова, давило глаза, появилось ощущение тяжести в груди, желание постоянно делать глубокий вдох", — поделился врач.

Помимо лекарств, во время лечения он принимал витамины C и D, биодобавку с цинком и много пил (по 3-4 литра жидкости). Алексей Федоров рассказал, что в первые дни болезни было особенно тяжело, при том, что он перенес COVID-19 в легкой форме:

"Это не обычное ОРВИ. Даже моя легкая форма причинила мне столько неприятных, необычных симптомов. Что уж говорит о средне-тяжелом и тяжелом течении".

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Коронавирус , Алексей Федоров
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