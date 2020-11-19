Врач рассказал, как определить пневмонию дома

Коронавирус появился ровно год назад и бесповоротно изменил жизни людей. Над человечеством нависла угроза, с которой оно борется до сих пор. Люди серьезно озадачены своим здоровьем. Пневмония — одно из заболеваний, которое может обернуться серьезными последствиями для состояния организма, вплоть до летального исхода.

Поэтому очень важно диагностировать болезнь как можно раньше. Врач Сергей Грошев назвал ряд признаков, которые позволят заподозрить у себя наличие пневмонии вне зависимости от причины ее возникновения — бактериальной или вирусной.

Признаки пневмонии

«Первое — это повышенная температура. Цифры будут зависеть от причины пневмонии и состояния иммунитета, но в любом случае крайне редко температура тела остается нормальной. При этом лихорадка может нарастать в динамике или оставаться на стабильно высоких цифрах (выше 38°С) в течение более 3 дней», — пояснил врач в интервью «Слово и Дело».

Но температура — не единственный признак пневмонии.

«Второй признак — кашель. В первые дни он может быть сухим или с небольшим количеством мокроты. Довольно часто кашель усиливается при каком-то определенном положении тела — когда пораженные участки легких оказываются выше остальных, и мокрота начинает стекать к более крупным бронхам, раздражая их и вызывая кашель», — подчеркивает медик.

Помимо этого, о наличии пневмонии могут говорить тяжесть и боли в грудной клетке. На них сложно ориентироваться из-за разной интенсивности. Пневмония всегда сопровождается явлениями общей интоксикации — среди них слабость, сниженная работоспособность, снижение аппетита, беспокойный сон, а также головные боли.

Должна насторожить и нарастающая одышка — чувство нехватки воздуха, которое появляется даже при значительном снижении нагрузок.

«Если у пациента стойко (более 3 дней) держится повышенная температура (или нарастает изо дня в день), есть кашель, одышка и признаки интоксикации, то необходимо обратиться к врачу. Пневмония и тяжелый бронхит имеют похожую клиническую картину, и без специалиста и обследования разобраться будет невозможно», — отметил медик.

При наличии вышеуказанных признаков нежелательно отправляться самостоятельно на рентген. Появляется серьезный риск распространить заболевание.

«С одной стороны, пациент может быть заразен, а с другой — ослаблен. Соответственно, человек и сам распространяет патогенные вирусы или бактерии, и имеет повышенный риск наслоения другой инфекции. В связи с этим оптимальный вариант — это вызов врача на дом», — подчеркнул специалист.

Как заподозрить коронавирусную пневмонию?

У коронавирусного поражения легких проявления схожи с обычной пневмонией. Однако присутствует нарастающая одышка. Именно поэтому врач советует держать дома пульсоксиметр — прибор, измеряющий насыщение крови кислородом. Особенно этот совет актуален для людей старше 50 лет. В его использовании не возникнет сложностей.

«Если показатели на пульсоксиметре становятся ниже 93%, желательно обратиться к врачу, а при цифрах менее 90% нужно вызвать скорую помощь. До прибытия медиков необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение, и пациенту занять положение лежа на животе — так улучшается вентиляция легких и, соответственно, газообмен. В такой позиции можно при необходимости находиться до нескольких часов», — резюмировал врач.

Не стоит относиться к здоровью, как к бесконечному ресурсу. Организм человека требует постоянного внимания и контроля привычек. В таком случае у человека повышается вероятность прожить долгую и счастливую жизнь.