Врач рассказал, как определить пневмонию дома

Признаки пневмонии
«Первое — это повышенная температура. Цифры будут зависеть от причины пневмонии и состояния иммунитета, но в любом случае крайне редко температура тела остается нормальной. При этом лихорадка может нарастать в динамике или оставаться на стабильно высоких цифрах (выше 38°С) в течение более 3 дней», — пояснил врач в интервью «Слово и Дело».
«Второй признак — кашель. В первые дни он может быть сухим или с небольшим количеством мокроты. Довольно часто кашель усиливается при каком-то определенном положении тела — когда пораженные участки легких оказываются выше остальных, и мокрота начинает стекать к более крупным бронхам, раздражая их и вызывая кашель», — подчеркивает медик.
«Если у пациента стойко (более 3 дней) держится повышенная температура (или нарастает изо дня в день), есть кашель, одышка и признаки интоксикации, то необходимо обратиться к врачу. Пневмония и тяжелый бронхит имеют похожую клиническую картину, и без специалиста и обследования разобраться будет невозможно», — отметил медик.
«С одной стороны, пациент может быть заразен, а с другой — ослаблен. Соответственно, человек и сам распространяет патогенные вирусы или бактерии, и имеет повышенный риск наслоения другой инфекции. В связи с этим оптимальный вариант — это вызов врача на дом», — подчеркнул специалист.
Как заподозрить коронавирусную пневмонию?
«Если показатели на пульсоксиметре становятся ниже 93%, желательно обратиться к врачу, а при цифрах менее 90% нужно вызвать скорую помощь. До прибытия медиков необходимо обеспечить приток свежего воздуха в помещение, и пациенту занять положение лежа на животе — так улучшается вентиляция легких и, соответственно, газообмен. В такой позиции можно при необходимости находиться до нескольких часов», — резюмировал врач.