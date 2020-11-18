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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске развития устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного приема этих препаратов во время пандемии COVID-19.

"Несмотря на тот факт, что антибиотики не лечат и не предотвращаются инфекции, подобные COVID-19, результаты исследования поведения людей, проведенного в девяти странах и зонах Европейского региона, показывают, что использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев", — говорится в заявлении европейского бюро ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

Согласно исследованию, 79-96% людей, принимавших антибиотики, не болели COVID-19, но пили лекарства, чтобы избежать заражения коронавирусом. Среди госпитализированных также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, поскольку у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты прописали 75% заболевших.
В ВОЗ также отметили, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может вскоре перестать быть эффективным, так как ряд медицинских учреждений Европы в начале пандемии пытались лечить вирус подобными препаратами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , ВОЗ
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