Чтобы избежать заражения COVID-19 в личном автомобиле, в салон стоит пускать только членов семьи. Такой способ назвал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает NEWS.RU.

По словам врача, если водителю пришлось пустить в салон приятелей, коллег или незнакомцев, например, чтобы «подбросить» их, то следует ехать в медицинской маске. После поездки надо открыть окна машины минимум на 15 минут, чтобы салон проветрился — это поможет избавиться от вирусных частиц, которые могут там находиться. Кондрахин добавил, что если водитель не носит перчатки в общественных местах, ему надо дезинфицировать руль после каждой поездки.

Также надо продезинфицировать все поверхности, к которым мог прикасаться пассажир — ручки авто и сиденья. Для салонов с кожаной обшивкой лучше пользоваться специальными антисептическими средствами, которые продаются в автомагазинах — они не испортят салон, уточнил Кондрахин. Он добавил, что во время обработки стоит надеть маску и перчатки, чтобы избежать контакта с вирусом.

Еще один способ обеззаразить автомобиль — использовать портативный ионизатор. При этом во время его работы не стоит оставаться в салоне, а после выключения устройства нужно проветрить машину. Кондрахин объяснил, что иначе можно получить раздражение верхних дыхательных путей или аллергию. Он также посоветовал проводить дезинфекцию самостоятельно, так как сотрудник автосалона тоже может быть заражен.

Обеззаразить салон автомобиля также поможет портативный ионизатор. Находиться в авто при включенном устройстве не рекомендуется. После его выключения машину следует проветрить. В противном случае есть риск столкнуться с раздражением верхних дыхательных путей и аллергией, пояснил Кондрахин.