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Переболевшие ковидом рассказали, как справились без антибиотиков 

Диана Товсепова 1 час назад
Россияне раскрыли, как убили ковид без антибиотиков
Фото: depositphotos.com
Об использовании антибиотиков при коронавирусной инфекции спорят многие. Как выяснил "Рамблер", россияне в Сети поделились своими историями выздоровления без применения антибиотиков:

"Температура 9 дней подряд, одышка и кашель, сильная слабость, боль всего тела до костей. Потела холодным потом, можно было выжимать одежду. Кашель сухой, боль в грудине. После 9 дней температура спала, ещё пару — тройку дней покашляла. Ну и до сих пор нет, нет, да и кашляну. Витамин Д, йод, магний, калий и компот из лимона, имбиря, мяты, смородины, брусники, что было, все заваривала. Без антибиотиков. Пила ещеБромгексин несколько дней от кашля. К врачу ходила, сатурация 93 по моему, она мне как-то измеряла странно, дыхание жёсткое было. Но пневмонию без КТ она мне не поставила, принимают студенты. Выписала мне Пацеф, я не покупала. Обострился гайморит, купила Полидексу и все. "

"Ничего кроме морсов и тп и витаминов (которые я и иак пью регулярно) не принимала. А не.. нурофен чтоб голова не болела…"

"Форма средняя. С одышкой итп. Только питье. Иногда долипран если уж совсем невыносимо болела голова. 3 недели"

"Переболели. Семья: я, муж и трое взрослых (студенты) детей. Я с т-рой 38.6 всего 6 часов, муж с т-рой до 39.6 почти 3 дня, дети безсимптомно. Жаропонижающие не пили, Антибиотики не принимали. Только обильное питьё и витамины. На 6-й день я начала пить Ксарелто 10 мл, т.к повышалось давление ежедневно до 160/110 ровно 6 дней. В итоге, никто из семьи никакие (кроме меня с Ксарелто) лекарства не пил. КТ не делали, т.к не было затруднений в дыхании…"

"Без антибиотиков. Была очень сильная головная боль — пила ибупрофен (имет или нурофен), много питья, витамины и противовирусные. ".

Многие отмечают, что антибиотики и вовсе назначают зря.

"Лечат по телефону, назначают сразу. Мне так вообще на стадии выздоровления сказали пропить на всякий случай! (((Жесть. Не пила, конечно…".

При этом врачи объясняют, что антибиотики следует назначать только, если вдобавок к коронавирусу, у пациента проявилась бактериальная инфекция.
*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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