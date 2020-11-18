Россияне раскрыли, как убили ковид без антибиотиков

"Температура 9 дней подряд, одышка и кашель, сильная слабость, боль всего тела до костей. Потела холодным потом, можно было выжимать одежду. Кашель сухой, боль в грудине. После 9 дней температура спала, ещё пару — тройку дней покашляла. Ну и до сих пор нет, нет, да и кашляну. Витамин Д, йод, магний, калий и компот из лимона, имбиря, мяты, смородины, брусники, что было, все заваривала. Без антибиотиков. Пила ещеБромгексин несколько дней от кашля. К врачу ходила, сатурация 93 по моему, она мне как-то измеряла странно, дыхание жёсткое было. Но пневмонию без КТ она мне не поставила, принимают студенты. Выписала мне Пацеф, я не покупала. Обострился гайморит, купила Полидексу и все. "
"Ничего кроме морсов и тп и витаминов (которые я и иак пью регулярно) не принимала. А не.. нурофен чтоб голова не болела…"
"Форма средняя. С одышкой итп. Только питье. Иногда долипран если уж совсем невыносимо болела голова. 3 недели"
"Переболели. Семья: я, муж и трое взрослых (студенты) детей. Я с т-рой 38.6 всего 6 часов, муж с т-рой до 39.6 почти 3 дня, дети безсимптомно. Жаропонижающие не пили, Антибиотики не принимали. Только обильное питьё и витамины. На 6-й день я начала пить Ксарелто 10 мл, т.к повышалось давление ежедневно до 160/110 ровно 6 дней. В итоге, никто из семьи никакие (кроме меня с Ксарелто) лекарства не пил. КТ не делали, т.к не было затруднений в дыхании…"
"Без антибиотиков. Была очень сильная головная боль — пила ибупрофен (имет или нурофен), много питья, витамины и противовирусные. ".
"Лечат по телефону, назначают сразу. Мне так вообще на стадии выздоровления сказали пропить на всякий случай! (((Жесть. Не пила, конечно…".