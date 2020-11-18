Россияне раскрыли, как убили ковид без антибиотиков

"Температура 9 дней подряд, одышка и кашель, сильная слабость, боль всего тела до костей. Потела холодным потом, можно было выжимать одежду. Кашель сухой, боль в грудине. После 9 дней температура спала, ещё пару — тройку дней покашляла. Ну и до сих пор нет, нет, да и кашляну. Витамин Д, йод, магний, калий и компот из лимона, имбиря, мяты, смородины, брусники, что было, все заваривала. Без антибиотиков. Пила ещеБромгексин несколько дней от кашля. К врачу ходила, сатурация 93 по моему, она мне как-то измеряла странно, дыхание жёсткое было. Но пневмонию без КТ она мне не поставила, принимают студенты. Выписала мне Пацеф, я не покупала. Обострился гайморит, купила Полидексу и все. "