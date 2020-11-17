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Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников прокомментировал мутацию коронавируса в Сибири 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Мясников объяснил мутацию коронавируса в Сибири
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников выразил надежду на то, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ. Таким мнением он поделился со своими подписчиками в Telegram.
Комментируя новость о выявленной в Сибири мутации коронавируса, он напомнил, что еще в июле была опубликована статья, в которой говорилось, что распространяющийся в мире SARS-CoV-2 отличается от первоначального "уханьского" штамма и вытеснил его.

"Хорошо это для нас или плохо? Нам важно, стал он более заразным и более опасным, или нет", — написал Мясников.

По словам врача, в лабораторных условиях измененный вирус показывает более высокие темпы распространения, но в реальности это не подтверждается.

"Те всплески, что мы видим, укладываются в логику эпидпроцесса, помноженную на многократно увеличивающееся тестирование и не всегда адекватную оценку полученных результатов", — пояснил Мясников.

Медик отметил, что смертность от коронавируса не выросла и даже можно говорить о ее снижении. В частности, он привел в пример страны, где этот показатель значительно упал по сравнению с весенними цифрами.

"Хочу надеяться, что идет закономерный процесс вырождения вируса в обычное ОРЗ, когда, "выигрывая в скорости, проигрываешь в силе". Когда-то это должно же произойти?!" — заключил врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об измененном коронавирусе, циркулирующем в Сибири. При этом она подчеркнула, что эти мутации практически не влияют на возбудитель — не усиливают, но и не ослабляют.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из которых около полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Анна Попова , Александр Мясников , Роспотребнадзор
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