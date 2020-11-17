Выяснилось, у кого риск заразиться COVID-19 выше

Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных. К такому выводу пришли испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.

Работа основана на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19.

Выяснилось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов.

"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", — отметила один из авторов исследования, профессор Кристина Санчес-Гонсалес.

Специалисты допустили, что питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. В связи с этим они рекомендовали применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.