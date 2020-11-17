Раскрыты опасные последствия легкой формы COVID-19

Эксперты британской группы Coverscan пришли к выводу, что нетяжелая форма COVID-19 имеет серьезные последствия. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи проанализировали состояние более двухсот переболевших коронавирусом в легкой форме пациентов. Как оказалось, почти у 70% их них были повреждены один или несколько органов.

Специалисты отмечают, что чаще всего болезнь сказывалась на легких, сердце, поджелудочной железе, почках, печени и селезенке. Также были выявлены симптомы в виде одышки, мышечных спазмов и головных болей.

Согласно последним данным, в России выявлен 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах.