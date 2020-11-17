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Стопкоронавирус.рф

Мясников объяснил отмену повторного теста на COVID-19 

Катерина Саломе 3 часа назад
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников высказался относительно новых правил Роспотребнадзора о выписке переболевших COVID-19 пациентов сразу после первого отрицательного теста. Он объяснил отмену повторного анализа в своем Telegram-канале.
Мясников утверждает, что риск заразиться от такого больного крайне мал. Это доказали проведенные исследования. При этом тесты, сделанные после выздоровления, зачатую показывают положительный результат.

«Наиболее высок риск заражения ковидом за два дня до появления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления»,

— отметил доктор, добавив, что в последующие пять-шесть дней эти риски минимизируются.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что со дня выявления первого пациента с COVID-19 прошел год.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников , Роспотребнадзор
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