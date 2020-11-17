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Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников высказался относительно новых правил Роспотребнадзора о выписке переболевших COVID-19 пациентов сразу после первого отрицательного теста. Он объяснил отмену повторного анализа в своем Telegram-канале.

Мясников утверждает, что риск заразиться от такого больного крайне мал. Это доказали проведенные исследования. При этом тесты, сделанные после выздоровления, зачатую показывают положительный результат.

«Наиболее высок риск заражения ковидом за два дня до появления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления»,

— отметил доктор, добавив, что в последующие пять-шесть дней эти риски минимизируются.