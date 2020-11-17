Заразившийся COVID-19 в марте ирландец рассказал о неожиданных последствиях потери обоняния. Его историей поделилось издание The Mirror.

Деклан Кэссиди (Declan Cassidy) из Дублина заболел новой коронавирусной инфекцией по возвращении из Берлина весной 2020 года. Спустя восемь месяцев, в ноябре, он продолжает жаловаться на отсутствие обоняния и вкуса, повышенную утомляемость и тревожность, одышку и проблемы с концентрацией внимания.

53-летний ирландец вынужден добавлять перец чили и халапеньо в каждое блюдо, чтобы чувствовать хоть какой-то вкус.

«Я могу чувствовать только один вкус и запах — запах жидкости для снятия лака. Так пахнет для меня чеснок», — пожаловался Кэссиди.

Он утверждает, что теперь не получает никакого удовольствия от еды, и каждый прием пищи для него становится пыткой.

«Я все еще готовлю себе еду и надеюсь, что получится вкусно, но нет. Всякий раз одно разочарование», — посетовал мужчина.

Однако отсутствие обоняние повлияло не только на восприятие пищи. Однажды ирландец чуть не потерял сознание во время мытья ванной комнаты, так как надышался химикатами. Несколько раз Кэссиди едва не устроил пожар, так как забыл, что у него на плите готовится еда, а запах гари не почувствовал. Из-за этого продукты начинали в буквальном смысле гореть.

Медики не могут сказать ирландцу, вернется ли к нему обоняние или нет, что очень его расстраивает.

Врачи считают, что Кэссиди страдает от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).