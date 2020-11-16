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Стопкоронавирус.рф

Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
Пациентка назвала тревожные симптомы COVID-19
Фото: РИА Новости
Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19.
В середине марта 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом. По ее словам, симптомы инфицирования проявились в течение четырех дней.

"Несколько дней я чувствовала тяжесть в груди, была вялой и чувствовала себя болезненной", — рассказала женщина.

Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А еще через несколько дней появились нетипичные симптомы — дрожь, слабость, кроме того, начали кровоточить десны. Также у женщины были учащенное сердцебиение и лихорадка, а спустя какое-то время у нее начали выпадать волосы.
"Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп", — рассказала Хелен.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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