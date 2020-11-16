Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Вирусолог назвал самое безопасное место для зимнего отдыха во время пандемии 

Lenta.ru 7 часов назад
Врач назвал самое безопасное место для зимнего отдыха
Фото: РИА Новости
Самое безопасное место для зимнего отдыха во время пандемии коронавируса — каток, заявил вирусолог Александр Чепурнов. Его слова передает «Комсомольская правда».
Во время катания люди так или иначе соблюдают социальную дистанцию, а также передвигаются с огромной скоростью, отметил специалист. Лыжные прогулки, по его словам, также безопасны, главное — не собираться в местах массового скопления народа.
Чепурнов предостерег россиян от посещения торговых центров, где «о соблюдении социальной дистанции во время покупок никто даже не думает».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил массовые народные гуляния в столице. Ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, необходимы в сложившейся эпидемиологической ситуации. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.
В столице также вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Общепит и развлекательные заведения будут прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00.
Видео дня. Как понять, что вам не хватает воды
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Комментарии
Коронавирус , Сергей Собянин , Александр Чепурнов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
12:33
10 крутых способов быстро заснуть и выспаться
ЗОЖ
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
06:10
Выяснилось, чем опасны «мушки» перед глазами
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы привычки, ведущие к глухоте
07:20
Названы привычки, ведущие к глухоте
ЗОЖ
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
06:08
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
ЗОЖ
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
02:52
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение