ВОЗ: вакцина от коронавируса не остановит пандемию

Эффективная борьба с коронавирусом потребует, помимо разрабатываемых сейчас вакцин, использования других инструментов, в частности тестирования, выявления контактов инфицированных со здоровыми людьми и помещения на карантин тех, кто имел такие контакты. Об этом заявил в понедельник в своем Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль, — отметил он. — Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их".

Как подчеркнул гендиректор, "вакцина сама по себе не положит конец пандемии COVID-19". "Нам по-прежнему потребуется наблюдение, тестирование, изолирование и лечение случаев заболевания, выявление контактов и помещение [этих людей] на карантин, привлечение общественности [к борьбе с распространением инфекции] и призыв людей к осторожности", — констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что "поначалу поставки вакцины будут ограниченными", поэтому в приоритетном порядке должны быть вакцинированы "медицинские работники, пожилые и все другие люди, подвергающиеся риску".

"Хочется надеяться, что это уменьшит число смертей и даст возможность системам здравоохранения противостоять [болезни], однако у вируса по-прежнему будет много пространства для движения",

— предупредил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует более 200 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".