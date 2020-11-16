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Стопкоронавирус.рф

Что делать после контакта с зараженным ковидом 

Диана Товсепова 44 минуты назад
Российский врач-педиатр Оксана Фомина живет и работает в Испании, но рассказывает русскоязычным пользователям Сети всю полезную информацию о коронавирусе, которую она получила в ходе работы в своей клинике.
Так, "Рамблер" разбирался в основанных на испанских медпротоколах советах о том, как себя вести после контакта с ковид-положительным человеком.
Итак, если вы знаете, что контактировали с человеком, у которого обнаружили COVID-19, следует предпринимать меры.

"Первое, что вы должны сделать, это одеть на себя маску. Даже дома. Если есть возможность, закрыться в отдельной комнате — это самый лучший вариант", — объясняет врач на своем YouTube-канале.

Если такой возможности нет, то начните считать дни с момента контакта с больным. В основном, люди становятся заразными для окружающих на 8, 10 и 12 сутки с момента контакта, в том случае, если они заразились. Чаще всего симптомы начинаются до 14 дней.
Врач советует сразу же загрузить постельное белье в стиральную машину и нигде его не трясти. Избегать телесных контактов с родными и использовать отдельную посуду, полотенца и другие вещи.

"Очень важное место в квартире — туалет. Предупредите близких, что в течение 20-30 минут после вас, в туалет лучше не ходить", — рассказывает Фомина.

Еще лучше, если есть возможность перед смыванием, обработать туалет хлоркой.

"При смывании из унитаза вылетает взвесь и оседает в воздухе, поэтому смывать следует под закрытой крышкой… Вирус выделяется со всеми жидкостями тела…", — объясняет врач.

Кроме того, медик рекомендует после контакта с зараженным сразу начать прием витамина C и кверцетина, для уменьшения вирусной нагрузки. По словам врача, это может уберечь вас от тяжелого течения болезни и возможных последствий.

"Витамин C по грамму 2-3 раза в день, кверцетин и витамин D по 2 тысячи единиц в сутки, как профилактику перед инфекцией…", — рассказывает она.

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Коронавирус , Видео , Оксана Фомина
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