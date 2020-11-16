Всем известно, что COVID-19 начал свое шествие по миру с китайского Уханя в декабре 2019-го, где были зарегистрированы первые случаи заражения.

Однако многие ученые уверены, что это не так. "Рамблер" разбирался, почему.

Так, в итальянских газетах уже вышли статьи о том, что вирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Причем Национальный институт опухолей в Милане уже тогда начал проводить исследования легких. В частности, с сентября 2019 по март 2020 ученые привлекли 959 здоровых добровольцев, у которых брали кровь на анализ и делали магнитный резонанс легких. Однако в марте разгорелась первая волна эпидемии, и итальянским ученым стало не до исследований.

Сейчас миланский институт при сотрудничестве с коллегами из Сиены решил проверить исследования и сделать тест всем замороженным образцам крови.

Выяснилось, что среди всех образцов крови 111 оказались позитивны: 16 на иммуноглобулин G и 97 образцов на иммуноглобулин M. Первый появляется на 9-12 день болезни и надолго остается в крови, а второй проявляется на 4-6 день от начала болезни.

Из 111 положительных результатов 23 анализа брали в сентябре, 27 в октябре, 26 в ноябре, 11 в декабре, 3 в январе и 21 в феврале.

Из 111 случаев у 6 человек оказались антитела. Причем 4 из этих случая относятся к октябрю 2019-го.

Таким образом, если у жителей Италии антитела к вирусы были уже в октябре 2019-го, то вирус мог появляться во всем мире задолго до того, как о нем стали говорить в СМИ.

Многие предполагают, что вирус действительно могли просто не заметить, к тому же какое-то время он мог циркулировать, не создавая больших очагов.

В Сети отмечают, что вспышки атипичных пневмоний были еще прошлой зимой и, возможно, если это был вирус, то их просто удавалось погасить, "крупные очаги заполыхали только через три месяца".