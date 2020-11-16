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Стопкоронавирус.рф

Роспотребнадзор установил новые правила выписки переболевших COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациентов, которые переболели COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому постановлению, отпустить человека из больницы домой можно после первого отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее их должно было быть два.

«Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата», — сказано в постановлении.

Исключение будет делаться для пациентов, проживающих в коммунальной квартире, общежитии, соучреждении, хостеле или гостинице.
В документе также установлены сроки выполнения исследования на выявление вируса — не более 48 часов с момента сдачи анализа. Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.
Ранее "Рамблер" сообщал о проценте ложных тестов на COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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