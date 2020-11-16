Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациентов, которые переболели COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому постановлению, отпустить человека из больницы домой можно после первого отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее их должно было быть два.

«Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата», — сказано в постановлении.

Исключение будет делаться для пациентов, проживающих в коммунальной квартире, общежитии, соучреждении, хостеле или гостинице.

В документе также установлены сроки выполнения исследования на выявление вируса — не более 48 часов с момента сдачи анализа. Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.