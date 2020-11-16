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Вирусолог развеял миф о заразности переболевших коронавирусом 

Даня Виттиг 5 часов назад
Доктор биологических наук, вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский развеял миф о заразности переболевших коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам ученого, человек, который переболел вирусом, остается заразным даже после выздоровления. Аграновский заявил, что переболевшие — это самый опасный источник заражения.
Переболевшие также могут заразиться вирусом повторно, так как количество вырабатываемых организмом антител уменьшается уже через пять месяцев. Он пояснил, что во время и после болезни вырабатываются определенные белки, которые защищают организм.
Ранее "Рамблер" сообщал вероятность заразиться коронавирусом через еду.
Коронавирус , Видео , Алексей Аграновский , МГУ
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