Доктор биологических наук, вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский развеял миф о заразности переболевших коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам ученого, человек, который переболел вирусом, остается заразным даже после выздоровления. Аграновский заявил, что переболевшие — это самый опасный источник заражения.

Переболевшие также могут заразиться вирусом повторно, так как количество вырабатываемых организмом антител уменьшается уже через пять месяцев. Он пояснил, что во время и после болезни вырабатываются определенные белки, которые защищают организм.