Немецкие ученые обнаружили натуральный продукт, который может уничтожить до 97 процентов коронавируса в организме.
Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма опубликовали свою работу в журнале bioRxiv.
По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме.
Они также считают, что гранатовый сок может подавить до 80 процентов патогенов коронавируса.
Другие натуральные соки и зеленый чай обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.
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