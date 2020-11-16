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Немецкие ученые обнаружили натуральный продукт, который может уничтожить до 97 процентов коронавируса в организме.

Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма опубликовали свою работу в журнале bioRxiv.

По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме.

Они также считают, что гранатовый сок может подавить до 80 процентов патогенов коронавируса.

Другие натуральные соки и зеленый чай обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.