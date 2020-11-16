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Ученые обнаружили убивающий коронавирус натуральный продукт 

Даня Виттиг 5 часов назад
Немецкие ученые обнаружили натуральный продукт, который может уничтожить до 97 процентов коронавируса в организме.
Исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма опубликовали свою работу в журнале bioRxiv.
По данным специалистов, сок черноплодной рябины наиболее эффективно подавляет активность вируса в человеческом организме.
Они также считают, что гранатовый сок может подавить до 80 процентов патогенов коронавируса.
Другие натуральные соки и зеленый чай обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему витамин С бесполезен при гриппе и ОРВИ.
Коронавирус , Видео
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