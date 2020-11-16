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Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе

Даня Виттиг
8 часов назад
Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев предупредил о вреде антибиотиков при COVID-19. Об этом врач рассказал в своем интервью «Ленте.ру».
Яковлев сообщил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии.
Он также отметил, что некоторые страны прекращают назначать антибиотики пациентам с COVID-19 из-за рисков антимикробной резистентности.
«Многие антибиотики — не самые безобидные препараты, они могут вызывать серьезные побочные эффекты. Иногда даже с фатальными нарушениями сердечного ритма. Их эффект по помощи пациентам с коронавирусом сомнительный, а вот риск — налицо».
Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции не снижается, поскольку у каждого из препарата свой спектр действия.
«Если попытки профилактики антибиотиком были, а заражение все же произошло, например, на фоне иммунодефицита у пациента, эта инфекция будет вызвана уже более устойчивыми микробами, и риск неэффективности антибактериальной терапии, а, значит, и летального исхода, будет значительно выше», — добавил Яковлев.
Коронавирус,Сергей Яковлев,Lenta.ru,
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