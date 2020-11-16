Яковлев сообщил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии.

Он также отметил, что некоторые страны прекращают назначать антибиотики пациентам с COVID-19 из-за рисков антимикробной резистентности.

Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции не снижается, поскольку у каждого из препарата свой спектр действия.