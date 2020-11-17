Названы убивающие коронавирус продукты

В Институте молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии выявили продукты, способные с эффективностью в 97% подавлять коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Earth Chronicles со ссылкой опубликованное в научном издании bioRxiv исследование, ученые установили, что сок черноплодной рябины может подавить до 97% вируса SARS-СoV-2. Вирус гриппа этот сок убивает еще проще. Кроме того, настолько же эффективны оказались зеленый чай и сок граната — возможно, эти продукты стоит включить в свой рацион в качестве не лечения, но профилактики заболевания.

"Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов, что позволяет предположить, что полоскание ротовой полости может снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым снижая передачу вируса", — объясняют ученые.

Такие результаты чай и сок показывают за счет кислой среды и растительных полифенолов. Кроме того, сироп бузины (Sambucus nigra) показал способность облегчать симптомы у больных гриппом.

Как показали 17 ноября данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России за все время пандемии было выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. С диагностированным коронавирусом умерло 33 931 человек, вылечились 1 475 904 человека.