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Стопкоронавирус.рф

Врач предупредил о риске смерти из-за антибиотиков при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 3 16 часов назад
Врач сообщил о риске из-за антибиотиков при COVID-19
Фото: РИА Новости
Назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности — к поражениям печени и сердца вплоть до развития аритмии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей Яковлев.
По его словам, в некоторых странах уже сложилась позиция не назначать антибиотики пациентам с COVID-19 из-за рисков антимикробной резистентности.
«Многие антибиотики — не самые безобидные препараты, они могут вызывать серьезные побочные эффекты, — предупредил Яковлев. — Иногда — даже с фатальными нарушениями сердечного ритма. Их эффект по помощи пациентам с коронавирусом сомнительный, а вот риск — налицо».
Он также отметил, что не рекомендуется применять антибиотики и для профилактики бактериальных осложнений коронавируса. Это связано с тем, что риск бактериальной суперинфекции такими препаратами не снижается, поскольку у каждого из препаратов существует определенный спектр действия.
«Если попытки профилактики антибиотиком были, а заражение все же произошло, например, на фоне иммунодефицита у пациента, эта инфекция будет вызвана уже более устойчивыми микробами, и риск неэффективности антибактериальной терапии, а, значит, и летального исхода, будет значительно выше», — добавил Яковлев.
Ранее об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. По его словам, назначение этих препаратов оправдано только при возникновении таких последствий, как лейкоцитоз или появление гнойной мокроты. В связи с этим Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.
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Коронавирус , Роман Козлов , Сергей Яковлев , Минздрав РФ , РАН , Lenta.ru
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