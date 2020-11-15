Россиянку госпитализировали после жалоб в соцсетях

Сотрудники больницы в Омске отказались повторно госпитализировать бывшую медсестру с 35-летним стажем и 90-процентным поражением легких. Сделать это удалось только после жалобы дочери и реакции чиновников, сообщает РИА Новости

Сейчас россиянка получает лечение и чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как стабильное, заверили в пресс-службе областного Минздрава . «Температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95 процентов на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что больную якобы сразу же приняли на лечение, когда родственники доставили ее в больницу. В министерстве добавили, что в истории болезни 64-летней пациентки указано, что 13 ноября она выписалась по собственному желанию по семейным обстоятельствам. «Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта», — уточнили в Минздраве.

14 ноября в группе «Инцидент Омск» во « ВКонтакте » местная жительница Елена Русакова написала, что ее мать провела две недели в омской больнице, после чего ее выписали и сказали, что она вылечилась. Подъехав к дому, женщина не смогла идти самостоятельно, муж занес ее на руках по лестнице на пятый этаж.

«Прошло несколько часов, мама начала холодеть, посинело лицо, этот кошмар я не могу передать никакими словами»,

— написала дочь пациентки.

Родственники спустили больную по лестнице на руках, погрузили в машину и самостоятельно отвезли в больницу, потому что все это время дозвониться до скорой не получалось. Работники клиники сообщили родным, что не могут принимать «самопривезенных», потому что за это их уволят.

«И тут меня понесло. Ее выписали умирать домой, это статистика, значит, такая? То, что человек через три часа умрет после выписки — это уже к медучреждению не относится?» — возмутилась Русакова.

Она добавила, что врачи изначально не хотели лечить ее мать и при первом обращении за помощью, ее якобы выгнали из кабинета со словами: «Нет настроения принимать». Через неделю после этого состояние россиянки ухудшилось, легкие были поражены на 95 процентов, она перестала ходить. Только после этого ее согласились положить в больницу почти в бессознательном состоянии.