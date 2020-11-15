Русский врач предупредила о скрытой угрозе COVID-19

Марина Шестакова. Пандемия коронавируса, из-за которой многие страны были вынуждены ввести строгие карантинные меры, таит скрытую угрозу. Об этом в интервью « Комсомольской правде » рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН

По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения. Эксперт сослалась на исследование итальянских ученых, которые пришли к выводу, что за время пандемии число людей, перешедших из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза.

«Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, — это все прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач.

При этом диабет и ожирение — болезни, которые серьезно повышают риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.

«Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание [при заражении коронавирусом]», — объяснила Шестакова.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.