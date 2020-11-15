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Российский врач предупредила о скрытой угрозе коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Русский врач предупредила о скрытой угрозе COVID-19
Фото: Lenta.ru
Пандемия коронавируса, из-за которой многие страны были вынуждены ввести строгие карантинные меры, таит скрытую угрозу. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова.
По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения. Эксперт сослалась на исследование итальянских ученых, которые пришли к выводу, что за время пандемии число людей, перешедших из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза.

«Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, — это все прямой путь к диабету второго типа», — предупредила врач.

При этом диабет и ожирение — болезни, которые серьезно повышают риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.

«Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живет и процветает, и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание [при заражении коронавирусом]», — объяснила Шестакова.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом.
В России за последние сутки выявили 22 702 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 903 253. Большая часть заболевших — 1 425 529 человек — выздоровели и выписались. Еще 32 834 скончались.
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Коронавирус , Марина Шестакова , РАН , Комсомольская правда
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