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Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса 

Lenta.ru 19 часов назад
Онищенко сообщил о вреде бессимптомных носителей COVID-19
Фото: РИА Новости
Молодые люди, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, должны носить маски и перчатки, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает РИА Новости.
Он также опроверг высокую вирулентность у бессимптомных носителей. «Эти басни о том, что у них более вирулентный вирус, это глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме», — сказал депутат.
По словам Онищенко, ответственность молодежи во время пандемии должна быть высокой, так как можно нанести ущерб здоровью близких, особенно пожилым людям с эндокринными или кардиологическими заболеваниями.
Ранее Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости COVID-19 был прогнозируемый, хотя он наблюдается не по всей стране.
По последним данным, 14 ноября в России выявили 22 702 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 903 253 россиян.
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Комментарии 6
Коронавирус , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , РИА Новости
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