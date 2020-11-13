Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19 

Lenta.ru 17 часов назад
Названа особенность бессимптомных носителей COVID-19
Фото: Lenta.ru
Главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Его слова приводит РИА Новости.
Наньшань сообщил, что бессимптомные больные COVID-19 — это 20-40 процентов от общего числа зараженных.

«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность»,

— подчеркнул эксперт. Он добавил, что этот феномен требует предельного внимания.
По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что основными распространителями коронавируса становятся дети старшего и подросткового возраста. По его словам, они, как и молодые люди, чаще всего болеют бессимптомно, но выделяют достаточное количество вируса, чтобы заразить окружающих.
Видео дня. Названы привычки, ведущие к глухоте
Последние новости
В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян
Комментарии
Коронавирус , Иван Коновалов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы привычки, ведущие к глухоте
07:20
Названы привычки, ведущие к глухоте
ЗОЖ
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
06:08
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
ЗОЖ
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
02:52
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
Народная медицина
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
06:02
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
Коронавирус
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение