Названа особенность бессимптомных носителей COVID-19

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Главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Его слова приводит РИА Новости

Наньшань сообщил, что бессимптомные больные COVID-19 — это 20-40 процентов от общего числа зараженных.

«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность»,

— подчеркнул эксперт. Он добавил, что этот феномен требует предельного внимания.

По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.