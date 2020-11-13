Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за сутки 

Lenta.ru 17 часов назад
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений
Фото: Lenta.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки. Статистика по заболевшим вирусом опубликована на официальном сайте организации.
Согласно данным ВОЗ, за последние сутки было зарегистрировано 628 136 пациентов с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 21 983 в 85 регионах. Наивысшие показатели зафиксированы в Москве (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Московской области (760). Наименьшие — в Ненецком (8) и Чукотском (4) автономном округах.
Видео дня. Названы привычки, ведущие к глухоте
Последние новости
В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы привычки, ведущие к глухоте
07:20
Названы привычки, ведущие к глухоте
ЗОЖ
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
06:08
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
ЗОЖ
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
02:52
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
Народная медицина
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
06:02
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
Коронавирус
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение