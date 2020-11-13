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Норок с коронавирусом обнаружили в еще одной стране 

Lenta.ru 21 час назад
Норок с коронавирусом обнаружили в еще одной стране
Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters
Мутировавший коронавирус нового типа обнаружили у норок на двух зверофермах на севере Греции. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.
У норок нашли штамм, который не мутировал относительно человеческого. Известно, что точно заразился по меньшей мере один заводчик, остальные работники проходят тесты. На этой ферме будут забракованы около 2,5 тысячи животных. Число зараженных зверей на еще одной ферме, где обнаружилось заболевание, не сообщается.
В провинциях Козани и Кастория, где расположены фермы, производство меха играет важную роль. Популяция норок на зверофермах страны исчисляется тысячами и приносит стране примерно 60-70 миллионов евро в год благодаря экспорту.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от животного к человеку, а затем от человека к человеку.
5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.
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Коронавирус , ВОЗ , Reuters
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