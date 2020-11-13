Назван способ снизить риск заражения коронавирусом 

Врач Евгений Комаровский рассказал о факторе, который позволяет снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.
Комаровский поделился, насколько важно проветривать помещения. По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в более сухом воздухе они остаются дольше.
Он также добавил, что когда начался отопительный сезон, случился подъем заболеваемости. По его мнению, все дело в том, что люди позакрывали окна из-за холода.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта опасность выхода на работу после COVID-19.