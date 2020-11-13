Назван способ снизить риск заражения коронавирусом 

Комаровский поделился, насколько важно проветривать помещения. По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в более сухом воздухе они остаются дольше.

Он также добавил, что когда начался отопительный сезон, случился подъем заболеваемости. По его мнению, все дело в том, что люди позакрывали окна из-за холода.