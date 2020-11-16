«Плакал в респиратор от усталости»

Врач Иван Симрнов, работающий в Германии, рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются медики во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", врач работает в реанимации больницы Elblandkliniken Stiftung & Co. KG в городе Майсон. За все время пандемии у него был только один больной с подтвержденным коронавирусом:

"Все остальные десятки пациентов либо были "подозрение на ковид", которое либо не подтвердилось, либо пациенты умирали до того, как мы успевали поставить диагноз".

Медик рассказал, что он продолжает выполнять свою обычную работу, однако после встречи с пациенткой, больной COVID-19, его одолевали тревожные мысли:

"Входишь к ней в бокс, и знаешь, что она — источник опасности… Общаешься с медсестрами, которые накануне были в "красной зоне" Шарите, и думаешь: "А достаточно ли плотно на мне и на ней сейчас надета маска? А не прикоснулась ли она на днях к лицу-маске и таким образом уже заболела? А не почешу ли я сам глаз случайно через 15 минут, когда буду сидеть в ординаторской один? В общем, это какая-то шизофрения, мания преследования и беспомощность тоже. Беспомощность оттого, что борьба с пандемией обходим меня стороной".

Врач поделился историей своей знакомой, которая работает медсестрой в отделении ЭКМО берлинской клиники Шарите. По ее словам, "условия совершенно нечеловечески тяжелые", и многие не выдерживают: