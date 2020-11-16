«Плакал в респиратор от усталости»

"Все остальные десятки пациентов либо были "подозрение на ковид", которое либо не подтвердилось, либо пациенты умирали до того, как мы успевали поставить диагноз".
"Входишь к ней в бокс, и знаешь, что она — источник опасности… Общаешься с медсестрами, которые накануне были в "красной зоне" Шарите, и думаешь: "А достаточно ли плотно на мне и на ней сейчас надета маска? А не прикоснулась ли она на днях к лицу-маске и таким образом уже заболела? А не почешу ли я сам глаз случайно через 15 минут, когда буду сидеть в ординаторской один? В общем, это какая-то шизофрения, мания преследования и беспомощность тоже. Беспомощность оттого, что борьба с пандемией обходим меня стороной".
"Очень много среднего, да и врачебного персонала подает на увольнение. А ведь чтобы у врача (!) кончились силы и пропало желание работать, это должно что произойти-то!? В прошлую смену медбрат с 30-летним стажем работы плакал прямо в респиратор от усталости".