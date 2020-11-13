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Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса 

Lenta.ru 49 минут назад
Найден способ предотвратить осложнения от COVID-19
Фото: Unsplash
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить тяжелые осложнения у заразившихся коронавирусом с помощью антидепрессанта флувоксамина. Об этом сообщает агентство UPI.
В исследовании приняли участие 152 пациента, инфицированных COVID-19 легкой и средней степени тяжести. В течение 15 дней 80 человек принимали флувоксамин, а 72 — плацебо. В результате ни у одного из пациентов, принимавших препарат, инфекция не прогрессировала до серьезного заболевания, по сравнению с шестью (8,3 процента) пациентами, принимавшими плацебо. Осложнением считалось нарушение функций органов дыхания, требующих госпитализацию.
Флувоксамин широко используется для лечения депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства и социального тревожного расстройства, и представляет собой препарат, относящийся к селективным ингибитором обратного захвата серотонина. От других препаратов он отличается тем, что взаимодействует с белком, называемым рецептором сигма-1, который помогает регулировать воспалительную реакцию организма.
Уменьшая воспаление, флувоксамин может предотвратить гиперактивный иммунный ответ у пациентов с COVID-19, который и является причиной тяжелых симптомов. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.
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