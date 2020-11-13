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Как вернуть обоняние после COVID-19: советы экспертов 

Мира Маркина 1 час назад
Как вернуть обоняние после COVID-19: советы экспертов
Фото: depositphotos.com
Потеря обоняния при COVID-19 — один из самых популярных симптомов, доставляющих пациентам массу неудобств. По большей части из-за того, что даже после выздоровления обоняние возвращается не скоро: у кого-то это происходит в течение недели, а у кого-то процесс затягивается на полгода.
Можно ли помочь себе вновь услышать запахи? Выяснял "Рамблер".
Как объясняют отоларингологи, потеря нюха при коронавирусе связана с поражением нервной ткани головного мозга. В Сети многие люди опасаются, что обоняние может пропасть навсегда, однако медики настоятельно рекомендуют: не стоит паниковать раньше времени.
После болезни эксперты советуют тренировать обоняние при помощи ароматических веществ, имеющих яркий насыщенный запах: духи, травяные настои, благовония и так далее.
Если же обонятельные практики не дали результата, можно обратиться к лору-неврологу или осмологу для того, чтобы определить степень потери обоняния, провести КТ и разработать план лечения. Не исключено, что врач назначит медикаментозное лечение, если не найдет других способ вернуть нюх пациента.
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Коронавирус
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