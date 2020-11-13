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Стопкоронавирус.рф

Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Фото: Unsplash
Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в США подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, что позволило ему быстро распространиться по всему миру, однако эта же мутация делает патоген уязвимым к вакцине. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Исследователи проанализировали штамм D614G, который появился в Европе и в настоящее время является доминирующим по всему миру. Хотя D614G быстрее размножается и легче передается, он вызывает менее опасный COVID-19, чем изначальный китайский штамм. Кроме того, оказалось, что он намного более чувствителен к нейтрализации препаратами, содержащими антитела, и лучше излечивается.
D614G более эффективно проникает в клетки, связывая свой S-белок с клеточным рецептором ACE2. Он размножается в десять раз быстрее, чем предковый штамм, и особенно активно реплицируется в эпителиальных клетках носовой полости, что облегчает его передачу от человека к человеку по воздуху. Мутация затрагивает структуру S-белка, который облегчает контакт с рецептором, однако она же и облегчает связывание белка с антителами.
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