Врач, телеведущий Евгений Комаровский раскрыл неожиданный факт о коронавирусе. Видео, в котором он прокомментировал последние новости о COVID-19, опубликовано на YouTube

По словам Комаровского, основной путь распространения вируса — респираторный. При этом коронавирус обладает уникальной особенностью, которая «ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее».

«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни», — объяснил доктор.

Он добавил, что человек, который сильнее всего распространяет вирус, выглядит здоровым. После того как появляется кашель или другие симптомы, количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, заключил телеврач.