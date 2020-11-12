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Доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 4 20 часов назад
Комаровский раскрыл неожиданный факт о коронавирусе
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Врач, телеведущий Евгений Комаровский раскрыл неожиданный факт о коронавирусе. Видео, в котором он прокомментировал последние новости о COVID-19, опубликовано на YouTube.
По словам Комаровского, основной путь распространения вируса — респираторный. При этом коронавирус обладает уникальной особенностью, которая «ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее».

«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни», — объяснил доктор.

Он добавил, что человек, который сильнее всего распространяет вирус, выглядит здоровым. После того как появляется кашель или другие симптомы, количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, заключил телеврач.
Ранее Комаровский развеял несколько мифов о пневмонии и ее лечении. В частности, он объяснил, что воспалительный процесс в легких может быть чаще всего вирусным или бактериальным. При этом важно понимать, что антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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