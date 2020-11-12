Эксперт заявил о серьезном последствии пандемии

Одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство у эмоциональных людей, такое же расстройство обычно проявляется после боевых действий или каких-либо катастроф, заявил генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов.

"Последнее время, когда мы смогли составить полную картину происходящего, можно уже говорить о некоем заболевании — посттравматическое стрессовое расстройство, обычно это описывается при последствиях войн, боевых действий, ликвидации техногенных или иных катастроф, каких-то социальных катаклизмах. Сейчас это можно в целом охарактеризовать, как посттравматическое стрессовое расстройство", — сказал Морозов на пресс-конференции.

Он уточнил, что такое расстройство характерно не для всех — люди с более стойким психическим иммунитетом ему не подвержены, а вот у тревожных людей, которые легче поддаются паническим настроениям, оно возможно.